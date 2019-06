Pauvreté, précarité : ces inégalités qui ont augmenté depuis 20 ans

Les inégalités, c'est aussi plus largement les inégalités des conditions de vie - logement, alimentation, accès aux soins, à la culture, aux médias ou aux institutions politiques - qui dépendent "en grande partie des niveaux de vie", poursuit l'Observatoire. Ce dernier affirme que "le mal-logement persiste de manière choquante dans notre pays", alors que 800.000 personnes n'ont pas de domicile personnel, et que parmi elles, 143.000 n'ont aucun domicile et doivent séjourner à l'hébergement social, à l'hôtel, ou dans la rue pour au moins 11.000 d'entre-elles. La précarité énergétique, en revanche, a diminué de 14% à 12% entre 2013 et 2017.





Dans ce domaine aussi, les immigrés "figurent parmi les plus mal lotis", 26,1 % des ménagent immigrés habitant dans un logement trop petit, soit 3,7 fois plus que les non-immigrés, en raison d'un niveau de vie plus faible. Au delà du logement, le niveau de vie influe sur la santé et l’espérance de vie, rappelle le rapport : les 5% les plus pauvres ont une espérance de vie de 71,7 ans, contre 84,4 ans pour les 5% les plus riches.