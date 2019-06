Pensions alimentaires "automatiquement" prélevées : "Cette annonce occulte tous les mécanismes de violence"

Un critère qui rend vulnérable le parent seul. "Quand c’est à la créancière de faire les démarches, elle s’expose aux violences ou aux pressions", alerte celle qui est à l'origine d'une pétition pour mettre fin aux pensions alimentaires impayées. Car ce sont bien ces femmes-là qui sont le plus victimes de la précarité à cause des impayés.





Si Stéphanie Lamy concède que cette mesure part "d’une bonne volonté", elle "occulte" malheureusement selon elle "tous les mécanismes de violence qui existent pour les mères seules". Les annonces sont donc "chouettes dans le meilleur des mondes" mais ne protégeraient que dans les cas les plus simples. "Si le père est salarié, présent à l’audience, vit dans le département, etc. Là oui, ça fonctionne." Par contre, dès lors que la relation est plus compliquée ou conflictuelle, la créancière s’expose à des représailles lorsqu'elle demande le prélèvement des pensions auxquelles son enfant a pourtant droit. Un oubli que cette militante regrette, décrivant le nouveau système comme "un truc de technocrate".