Les automobilistes se ruent dans les stations-service par peur des pénuries, des pompes à essence à sec

"C'est la panique", explique au micro de TF1 un conducteur venu se ravitailler dans une station-service de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, où une queue interminable de véhicules s'était formée. "On court, on court. On se dit 'mais où est-ce qu'on va attraper la première station ?'". "Je prends mes précautions parce qu'il me reste un quart de plein. Je viens plus tôt que prévu", rebondit une automobiliste. "J'ai préféré faire le plein et être libre de faire ce que je veux", nous assure une autre.