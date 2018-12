Périphériques : limiter la vitesse pour lutter contre la pollution

Lille est l'une des villes les plus touchées par la pollution aux particules fines. On y dénombre 1 700 décès chaque année à cause de la mauvaise qualité de l'air. Alors, dès février 2019, le périphérique sera limité à 70 km/h comme c'est le cas à Paris depuis quatre ans. Mais cette mesure a-t-elle fait ses preuves dans la capitale ?



