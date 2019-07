Permanence murée, fumier, tags... Des députés pro-CETA pris pour cible par des agriculteurs

Autre cible des cultivateurs français, le député Pascal Lavergne pris pour cible dans sa permanence en Gironde. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des balles de foin ont ainsi été déposées devant ses locaux à Monségur, sur lesquelles ont été tagués les mots "menteur" et "trahison". Un acte signé "JA", selon France Bleu Gironde. Des bottes de paille ont aussi été peintes dans un champ appartenant a cet agriculteur et ancien maire de Monségur. "Tu oublies d'où tu viens", peut-on y lire. Le principal concerné, qui "dénonce la méthode" a porté plainte selon la radio locale. "Ils auraient pu venir me voir, pas faire ça dans la nuit, dans l'anonymat !", a-t-il lancé.