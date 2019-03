Permis de conduire : une visite médicale obligatoire pour les plus de 70 ans ?

Le bilan de la sécurité routière de 2017 révèle que les 75 ans et plus ne créent pas davantage d'accident que les jeunes. En revanche, ils sont sur-représentés dans les cas de mortalité routière, comme les jeunes. "Parmi les 527 décès de personnes âgées de 75 ans ou plus, 292 étaient automobilistes, soit 11 de plus qu’en 2016 et 172 étaient piétons, soit 49 de moins qu’en 2016", indique l'étude. En comparaison, l'année 2017 a enregistré le décès de 356 conducteurs âgés entre 18 et 24 ans. Le nombre baisse très légèrement pour la tranche d'âge 25-34 avec 318 morts.