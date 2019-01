Perpignan : la métamorphose des marchés couverts

Maintenir un marché de plein air est un combat pour de nombreuses communes. Les commerçants ambulants souffrent de la concurrence des grandes surfaces. Pourtant, certaines villes ont trouvé une solution et elles n'ont rien inventé. Les halles couvertes reviennent à la mode et elles touchent même un nouveau public. Celles de Perpignan par exemple, ont déjà accueilli un million de visiteurs en un an.



