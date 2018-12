Pertes de chiffre d'affaires, chômage partiel : l'impact économique du mouvement des "Gilets jaunes"

Le mouvement des "gilets jaunes" commence à peser sur l'économie du pays. Selon le ministère de l'Économie, les petits commerces voient leur activité chuter de 40% et les ventes de la grande distribution baissent de 15%. Cela représente un risque pour l'emploi. Près de 700 entreprises ont recours au chômage partiel, réduisant ainsi le temps de travail de 19 000 salariés.



