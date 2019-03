Petites lignes SNCF : quelle alternative ?

Rendre les trains plus légers figure parmi les solutions étudiées. Quand ils sont moins lourds, les trains coûtent 40% moins cher à l'achat et à l'entretien. Un investissement beaucoup plus acceptable pour les collectivités. Autre solution, remplacer les trains par des bus et transformer les rails en bitume. Dans certains cas, cela peut revenir dix fois moins cher que de rénover les voies.



