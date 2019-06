"Pièces jaunes" : Bernadette Chirac remplacée par Brigitte Macron

Brigitte Macron, de son côté, est déjà impliquée dans la lutte pour l'inclusion des personnes handicapées et la scolarisation des enfants malades à l'hôpital. Elle soutient également la recherche sur le cancer pédiatrique et les maladies du cerveau. Néanmoins, son entourage a indiqué que cette nouvelle fonction ne l'empêcherait pas de continuer à se consacrer à ses précédents engagements. Notamment la lutte contre le harcèlement scolaire et sur internet, ou les violences faites aux enfants.





L'opération "pièces jaunes" a fêté ses 30 ans en janvier dernier. Elle oeuvre à améliorer la qualité de vie des enfants et adolescents hospitalisés, en finançant notamment des chambres parents/enfants, des maisons de parents au sein des hôpitaux, ou encore des pompes anti-douleur. Après le judoka David Douillet et le footballeur Christian Karembeu, elle est désormais parrainée par le sélectionneur de l'équipe de France masculine de football, Didier Deschamps. Quelque 2 millions d'euros sont récoltés chaque début d'année en quelques semaines dans les tirelires en carton à retirer dans les bureaux de poste, auxquels peuvent s'ajouter des dons et legs au fil des mois suivants.