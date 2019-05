Pitié-Salpêtrière : ce qui s'est vraiment passé

L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a-t-il été attaqué par des manifestants au cours de la mobilisation du mercredi 1er mai ou leur a-t-il servi de refuge ? Les faits ont suscité l'indignation et ont été condamnés par le gouvernement. Que s'est-il passé précisément ? Retour sur les événements minute par minute avec notre journaliste Pierre Gallaccio.



