Pitié-Salpêtrière : la direction de l'hôpital a demandé à des CRS de retirer une banderole des urgences en grève

Depuis plusieurs semaines, les services d'urgences de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP) ont entamé une grève illimitée pour dénoncer leurs conditions de travail, obtenir un complément de rémunération et la reconnaissance d'un statut pour leur travail spécifique. A l'AP-HP, où les passages aux urgences ont augmenté de 3% par an en moyenne entre 2015 et 2018, la CGT et SUD réclament un renforcement des effectifs et une hausse de salaire de 300 euros par mois.





La direction leur a d'ores et déjà proposé 61 recrutements - les besoins sont évalués à 700 postes supplémentaires selon les syndicats - et promis des effectifs à l'avenir ajustés "proportionnellement à l'évolution de l'activité". Elle a par ailleurs proposé une prime mensuelle de 65 euros net pour l'ensemble des agents des services d'urgences et un "forfait spécifique d'heures supplémentaires" pour les aides-soignants et les infirmières, de l'ordre de 250 euros net.





Mardi 30 avril, la CGT avait déposé un préavis de grève national reconductible "spécifique aux services d'urgences et aux Samu" pour soutenir les mouvements déjà engagés à Paris et en régions et faciliter leur éventuelle extension à d'autres établissements en manque de moyens.