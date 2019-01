Plafonnement des indemnités aux prud'hommes : ces juges qui contredisent les ordonnances Macron

L'une des mesures les plus symboliques des ordonnances Macron a du plomb dans l'aile. Parmi les réformes du droit du travail qui avait marqué le début de quinquennat figurait le plafonnement des indemnités prud'homales pour licenciement abusif. Très critiqué à l'époque, ce plafonnement est aujourd'hui ignoré par plusieurs conseils prud'homaux. Ces trois dernières semaines, trois conseils de prud'hommes à Troyes, Amiens et Lyon ont condamné des employeurs à verser des dommages et intérêts supérieurs au plafond fixé par le barème.





Les ordonnances Macron de fin 2017 avaient plafonné ces dommages et intérêts sont plafonnés entre 1 et 20 mois de salaire brut, en fonction de l'ancienneté du salarié. Auparavant, ils relevaient du libre arbitre des juges prud'homaux, mais la pratique voulait qu'ils soient proportionnels à l'ancienneté, avec 10 mois de salaire pour 12 mois d'ancienneté (contre un maximum de 2 mois actuellement) et jusqu'à 30 mois de salaire pour 30 années d'ancienneté.