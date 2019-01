Plans sociaux : l'interminable attente des salariés

Bic à Vannes, Itron à Reims, Froneri à Beauvais, de nombreux salariés vivent dans l'attente du plan social. Les 33 employés de Bic espèrent peser un peu dans les négociations en cours, et ainsi augmenter leurs indemnités de départ car l'avenir les effraie. En Gironde, cela fait une dizaine d'années que les 850 employés de Ford savent leurs emplois menacés. L'entreprise sera fixée sur son sort d'ici le 28 janvier 2019.



