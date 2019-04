Plus de 200 anti-Linky déboutés par le tribunal de Bordeaux, un "filtre" installé pour 13 "électro-hypersensibles"

Ce mardi 23 avril au tribunal de Bordeaux, a été rendue une ordonnance de référé concernant la plainte de 206 particuliers contre Enedis, le fournisseur du compteur électrique intelligent Linky. Les requérants, réunis pour certains en association et représentés par Me Arnaud Durand et Me Pierre Hurmic, avaient refusé l'installation de ce compteur ou avaient été forcés d'accepter. Ils accusaient Enedis de faire courir des risques sur leur santé, de porter atteinte à leur libre choix, à leur vie privée et même à leur sécurité, en craignant de potentiels départ de feux - le compteur Linky étant soupçonné d'avoir déclenché des incendies.





Les 206 plaignants demandaient à la justice qu'Enedis retire du marché ces "compteurs intelligents" controversés. Si la majorité d'entre eux ont été déboutés, la décision du juge donne raison à 13 personnes considérées comme "électro-hypersensibles".