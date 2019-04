Plusieurs blessés à Cognac : que s'est-il passé lors de l'"acte 21" des Gilets jaunes ?

Plusieurs vidéos postées sur les groupes Facebook des réseaux sociaux montrent de violents affrontements entre Gilets jaunes et forces de l'ordre survenus ce samedi 6 avril à Cognac, lors de l'"acte 21". Elles montrent l'arrestation musclée d'un manifestant, traîné ensuite au sol et qui finit par convulser. D'autres images montrent un autre homme à terre blessé à la tête. L'une de ces vidéos, postée sur la page "La Révolte n'a pas de visage", a été visionnée plus de 170.000 fois et comptabilise plus de 8.000 partages depuis ce week-end.