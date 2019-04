PMA, GPA et adoption : les Français de plus en plus favorables à la parentalité dans les couples homosexuels

Les couples homosexuels sont de plus en plus considérés comme pouvant assumer un rôle de parent, au même titre que les couples hétérosexuels. C'est le résultat d'un nouveau sondage commandé à l’agence BVA par le ministère de la Santé, via la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). En 2018, 68 % soit plus des deux tiers, s’accordent à dire que les couples homosexuels peuvent pleinement assumer un rôle de parent. Un résultat qui atteint son plus haut niveau et progresse de 7 points depuis 2014, date depuis laquelle l'institut de sondage travaille avec la Drees pour tenir compte de l'évolution des mentalités sur les questions sociales tous les deux ans.