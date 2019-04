Police : deuil et rassemblement après deux nouveaux suicides

Dans l'Hérault et le Val-de-Marne, deux policiers ont mis fin à leurs jours en se servant de leurs armes le 18 avril 2019. Depuis le début de l'année, 28 suicides de policiers ont été recensés. Face à cette hécatombe, les syndicats souhaitent que la lutte contre ce phénomène soit considérée comme une cause nationale et une priorité ministérielle.



