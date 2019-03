Policier renversant une manifestante : ce que l'on sait de cette vidéo devenue virale

"La victime s'est relevée et ne semblait pas avoir de blessures graves", a indiqué Théo Tyr, qui a signalé la vidéo. David Dufrene complète avec des informations obtenues auprès des street medics : la victime, une femme d'une vingtaine d'années, a été prise en charge. Elle présentait des "éraflures avec léger saignement au bras droit, et des douleurs aux deux jambes". Un bilan traumatique des jambes a été effectué, les blessures nettoyées et un pansement posé au bras droit.





Et après ? La suite de la scène est visible sur une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On y voit un attroupement de Gilets jaunes - dont la victime - qui tentent de s'expliquer avec des policiers restés sur place, des motards également. Le dialogue semble compliqué puisqu'au bout de quelques minutes, les forces de l'ordre dispersent la foule à l'aide de gaz.