Policiers : des conditions de travail au cœur des revendications

JT 20H - Les policiers ont manifesté ce mercredi à Paris. Ils ont dénoncé leurs conditions de travail, le manque de moyens, la vétusté des locaux et l'absence de reconnaissance.

Les conditions de travail sont l'une des raisons objectives qui expliquent le malaise au sein de la police. À l'échelle du pays, et depuis des années, les témoignages et les images réalisées par les policiers eux-mêmes s'accumulent. Locaux, voitures, équipements individuels, ... Les besoins sont criants. Nos journalistes ont rencontré certains d'entre eux.



