Policiers en colère : "On nous parle de salaires. Nous on vous parle d’humains"

Après le renoncement par Beauvau à la prime exceptionnelle de 300 euros contre une revalorisation salariale, les manifestants ne décolèrent pas. "On se demande pourquoi on nous a donné l'argent aussi vite, si c'est pas pour nous faire taire plus qu'autre chose", explique Marie.





Si l’augmentation promise des salaires pourrait atteindre en moyenne entre 120 et 150 euros nets supplémentaires par mois pour les policiers, Nicolas (prénom modifié), lui aussi porte-parole de la MPC et gardien de la paix à Paris, estime que "le compte n’y est pas : je préfère des véhicules qui fonctionnent."