Prime, commissariats fermés, "gyros bleus", réunions à Beauvau... Le point sur la fronde des policiers

Alors que la décrue de la mobilisation des Gilets jaunes ouvre la porte à une sortie de crise, le gouvernement cherche désormais à calmer les policiers qui, mobilisés en masse sur les manifestations des dernières semaines, réclament des compensations. Dénonçant le malaise des agents, "épuisés" par plus d'un mois de conflit et une surcharge de travail, sur fond de menace terroriste persistante, Unité SGP FO, Unsa Police et Alliance ont notamment annoncé en ordre dispersé des actions mardi et mercredi, de la grève du zèle à la fermeture des commissariats.