Policiers : hausse générale des salaires

Après quelques heures de négociations, le gouvernement a finalement accordé une revalorisation salariale aux policiers. Cette décision concerne 106 000 fonctionnaires, sur un total de 150 000. Cette hausse s'élève à 120 euros par mois pour les gardiens de la paix et jusqu'à 150 euros pour les policiers gradés. Cet accord intervient après une journée de contestation et l'importante mobilisation des forces de l'ordre face aux Gilets jaunes.



