Pont-Sainte-Maxence : les incivilités vont désormais coûter très cher !

La commune de Pont-Sainte-Maxence a décidé d'infliger des amendes aux personnes coupables d'incivilités. Désormais, les jets de mégots dans la rue, les dépôts d'ordures sauvages ou encore les dépôts d'excréments d'animaux vont coûter très cher. De 68 euros, l'amende pour déjection canine non ramassée va passer à 335 euros. Pour les jets de mégots, l'amende sera fixée à 135 euros. Ses nouveaux tarifs entreront en vigueur fin novembre.



