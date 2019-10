Portrait d'un entrepreneur qui propose aux chômeurs le retour à l'emploi

JT 20H - Dans le Grand Est, à bord d'un bus, un entrepreneur va chercher lui-même les personnes les plus éloignées des emplois. Et cela marche : 80% de réussite en trois ans.

Sur le marché du travail, le chômage continue de baisser. Moins 0,4% au troisième trimestre selon Pôle emploi. Radoine Mebarki est une illustration de cette tendance. À bord d'un bus dans le Grand Est, il va chercher ce qu'il appelle "les plus paumés", comme une dame qui était au chômage depuis douze ans. En trois ans, il a redonné du travail à plus de 300 personnes dans la région.



