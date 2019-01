Economiser sur les retraites et la santé : la recette de France Stratégie pour baisser la dépense publique

"Le gouvernement français ambitionne de réduire le poids des dépenses publiques. Objectif : s'autoriser une baisse des prélèvements obligatoires et garantir la soutenabilité de la dette publique à long terme." Voilà dans quel cadre raisonne France Stratégie, qui explique avoir comparé 3 scénarios différents pour savoir comment il serait possible de baisser de 3 points de PIB le niveau des dépenses publiques.





Premier scénario : ne pas "toucher au poids des dépenses sociales ni à celui des dépenses régaliennes". Cette hypothèse "supposerait de baisser les dépenses de soutien à l'économie et les dépenses des administrations centrales et locales très au-dessous de la moyenne européenne, avec des ajustements parfois peu réalistes, comme diviser par deux le poids des dépenses d'investissement local", indique France Stratégie, qui estime que ce scénario ne permettrait pas d'atteindre l'objectif.





Deuxième scénario : s'autoriser "une légère progression du poids des dépenses d'éducation et de la défense", "ne pas toucher au poids des prestations sociales" et modérer l'effort budgétaire sur l'investissement local". Dans ce cas, avance France Stratégie, "l'objectif semble très compliqué à atteindre, et ce, même en consentant de gros efforts sur les autres postes. Sauf… à réduire sensiblement les dépenses de santé hors hôpital public, ce qui signifierait, en pratique, de procéder à des déremboursements et/ou de passer par une baisse de la prise en charge des soins".





Troisième scénario : "sanctuariser les dépenses d'éducation et de défense, modérer la pression sur les dépenses de santé et viser une stabilisation (plutôt qu'une baisse) du poids de l'investissement public pour préparer la transition écologique". Un tel scénario obligerait, selon France Stratégie, de faire des économies sur les "dépenses de redistribution monétaire – retraites et prestations sociales – et aux aides à la personne".