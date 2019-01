Pourquoi certains Gilets jaunes ne veulent-ils pas d’une liste aux élections européennes ?

Sans porte-paroles ni représentants, les Gilets jaunes ont, et ce depuis le début du mouvement, été en quête d'horizontalité et de transparence. C'est pourquoi sur les groupes, les internautes sont très souvent consultés par les figures les plus symboliques. Comme le note le communiqué d’Éric Drouet, "ce mouvement n’appartient à personne et chaque décision doit être approuvée par une majorité absolue, pas relative." Joignant le geste à la parole, il avait lancé un sondage demandant s'ils voulaient d'une liste aux Européennes. Question à laquelle une écrasante majorité (98%) a répondu par la négative. Une concertation qui n’a pas eu lieu du côté d'Ingrid Levavasseur, ce dont l'aide-soignante s'est expliquée sur LCI : "Je me suis lancée, car au sein même des Gilets jaunes, j'ai été un petit peu malmenée et on a voulu se servir de moi." Pour ceux qui demandent plus d'horizontalité, "candidater sur cette liste au nom des Gilets jaunes et ce sans concertation est donc une trahison".