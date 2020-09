Pourquoi Duralex, en difficulté, a toutes les chances d'éviter la casse ?

Plus qu'une marque, en France, Duralex est une icône. Un repère générationnel, un logo gravé dans l'inconscient collectif comme il l'est au fond de chaque verre, un symbole du design industriel de l'après-guerre, a l'égal peut-être de la DS, du stylo Bic, ou de la cocotte-minute SEB.

La bonne nouvelle, c'est que Duralex n'est ni Bridgestone, ni Nokia, la procédure en cours ne préfigure ni d'une délocalisation, ni des conséquences économiques d'une concurrence bon marché. Ce qui mène Duralex jusqu'au Tribunal de Commerce, c'est en fait la conjonction de l'impondérable, et de l'imprévisible. Imprévisible, la crise sanitaire, qui a non seulement plombé les ventes et même la capacité logistique à exporter, particulièrement vers l'Asie. Cité dans Les Échos, le président de l'entreprise, Antoine Ioannidès, explique : "Nous vendons dans une centaines de pays dans le monde, (...) et nous avons de ce fait perdu plus de la moitié de notre chiffre d'affaires."

Impondérable lui, l'enchaînement depuis 2017 de problèmes techniques lourds dans son usine de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), après des défauts découverts dans un nouveau four installé à grands frais, qui ont contraint les capacités de production de l'entreprise et plombé ses comptes. Les assurances pourraient rembourser, mais pas à temps pour combler le trou dans les comptes de l'entreprise.