Pourquoi les blocages de raffineries sont-ils illégaux, comme l'affirme Elisabeth Borne ?

De son côté, le syndicat se défend en précisant que leur action consistera à bloquer la sortie des produits pétroliers et non à stopper la production. Alors légal ou pas ?

"Il faut distinguer deux aspects", nous répond Me Caroline Merle, avocate spécialiste du droit du travail à Paris. "D'un côté, nous avons le droit de grève - qui est une action collective et concertée et qui appartient aux salariés des raffineries - ainsi que le droit de manifester, deux libertés fondamentales, rappelle-t-elle. Mais ces droits doivent être mis en balance avec le droit d'entreprendre, et pour les salariés non grévistes, le droit de travailler."

Un blocage total qui empêcherait les salariés de rejoindre leur travail est donc illégal, tout comme "empêcher les sorties de camions", puisque cela reviendrait à désorganiser l'activité de l'entreprise.