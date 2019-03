Pouvoir d'achat : des milliers de fonctionnaires dans les rues pour réclamer une hausse

En réponse à l'appel de la CGT et de Force Ouvrière, des manifestations ont eu lieu ce mardi 19 mars 2019 dans plusieurs villes du pays. Elles ont mobilisé dans le calme sauf à Bordeaux. Selon le décompte du ministère de l'Intérieur, 131 000 personnes ont défilé dans les rues. De son côté, les syndicats avancent 350 000 manifestants. Leur revendication portait sur la hausse du pouvoir d'achat des fonctionnaires et les projets de réformes de la fonction publique.



