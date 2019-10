Pouvoir d'achat : les retraités manifestent leur colère

JT 13H - Les retraités se sont mobilisés une nouvelle fois pour dénoncer leur problème de pouvoir d'achat. Les pensions n'ont quasiment pas bougé depuis cinq ans et les fins de mois sont de plus en plus difficiles.

Ce 8 octobre 2019, pas moins de dix organisations syndicales ont appelé à manifester dans les rues de Clermont-Ferrand, notamment pour défendre le pouvoir d'achat des retraités. Cécile, retraitée depuis cinq ans, se pose des questions sur le pouvoir d'achat et fait régulièrement ses comptes pour suivre les dépenses. Et la sexagénaire ne compte pas rester inactive. Elle essaie de se mobiliser à chaque mouvement social et ne compte pas baisser les bras.



