Pouvoir d'achat : un maire augmente le salaire de ses agents municipaux

Le maire de Plérin vient d'annoncer que les fonctionnaires aux revenus les plus modestes verront leurs salaires revalorisés. Une augmentation versée sous forme de prime annuelle. Pour financer cette mesure, il a débloqué une enveloppe de 100 000 euros avec une promesse à ses administrés, aucune augmentation d'impôts. De nombreux habitants saluent cette initiative, à condition que la promesse soit tenue.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.