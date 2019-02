Prévention des incendies : quelles normes dans les immeubles ?

Les immeubles les plus récents devraient être équipés de tous les dispositifs de sécurité obligatoires. Ils doivent ainsi être dotés de portes coupe-feux pour la cage d'escalier, d'éclairages de secours ou encore de détecteurs de fumée. Le bâtiment qui avait pris feu au 16e arrondissement de Paris avait été construit avant 1986. Il n'était donc pas soumis à toutes ces nouvelles normes.



