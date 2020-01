Grève ce lundi 6 janvier : ça s'améliore "nettement" à la SNCF, toujours compliqué à la RATP

Métro

Le trafic est normal sur les lignes 1 et 14, avec risque de saturation, en particulier à la station Châtelet.

Pour les autres lignes, voici l'état du trafic, en prenant en compte le fait que, sur les différents trajets concernés, de nombreuses stations sont fermées.

Ligne 2 : 1 train sur trois, entre 6h30 et 9h30

1 train sur 4 de 16h30 à 19h30

Ligne 3 : 1 train sur 4 le matin entre Opera et Pont de Levallois et 1 train sur 4 l’après-midi

Ligne 3 bis : 1 train sur 2

Ligne 4 : 1 train sur 2 entre 6h30 et 9h30 puis 16h30 et 19h30

Ligne 5 : 1 train sur 4 le matin entre Bastille et Place d'Italie et 1 train sur 4 entre Bobigny et Stalingrad

Ligne 6 : 1 train sur 2 entre Nation et Denfer-Rochereau

Ligne 7 : 1 train sur 2 entre 6h30 et 9h30 puis 16h30 et 19h30

Ligne 7 bis : 1 train sur 2 entre 6h30 et 9h30 puis 16h30 et 19h30

Ligne 8 : 1 train sur 4 entre 6h30 et 9h30 puis 16h30 et 19h30

Ligne 9 : 1 train sur 4 entre 6h30 et 9h30 puis 16h30 et 19h30

Ligne 10 : 1 train sur 2 entre 6h30 et 9h30 puis 16h30 et 19h30

Ligne 11 : 1 train sur 2 le matin, 1 train sur 4 l'après-midi

Ligne 12 : 1 train sur 5 entre Faguière et Mairie d'Issy entre 16h30 et 19h30

Ligne 13 : 1 train sur 5 entre Chatillon et Gaité de 6h30 à 9h30

RER

RER A : 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy et 1 train

par heure et par axe en heure creuse. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.

RER B : 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe et 1 sur 3 en heures creuses. L’interconnexion est suspendue en gare de Paris-Nord.

RER C : L’ensemble des branches sont desservies toute la journée avec 2 trains sur 5 en moyenne.

RER D : Nord : les trains sont terminus origine Châtelet, tous les axes sont desservis avec 1 train sur

2 en pointe et un train sur 3 en heure creuse. Sud : 1 train sur 3 sur les branches gare de Paris-Lyon – Corbeil et gare de Paris-Lyon – Melun, complété par 1 train sur 5 sur Corbeil Melun et Juvisy Malesherbes. L’interconnexion est suspendue entre Châtelet et gare de Paris-Lyon.

RER E : 1 train sur 2 en moyenne sur les axes Haussmann Chelles et Haussmann Villiers Tournan.

Bus/ Tramway

Trafic quasi normal sur le Tramway

3 bus sur 4 circuleront en moyenne