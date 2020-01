Prévisions RATP et SNCF du vendredi 10 janvier : sans surprise, le trafic reste très perturbé

Ce vendredi 10 janvier sera à la fois le 37ème jour de grève et la 5ème journée de manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. A cette occasion, le trafic sera évidemment particulièrement perturbé. La SNCF et la RATP demandent donc à tous les voyageurs pouvant repousser leur trajet de ne pas se rendre en gare. Par ailleurs, l'affluence attendue pouvant rendre dangereuse la fréquentation des quais, "pour la sécurité de tous, et dans la mesure du possible", ceux qui n'auraient pas d'autres choix que se déplacer sont invités à utiliser d'autres solutions de locomotion, comme le covoiturage.

Le trafic international sera lui aussi perturbé, avec 9 trains sur 10 pour l'Eurostar ; 4 trains sur 5 pour les Thalys ; et 1 train sur 2 pour Lyria (liaison France – Suisse), pour les TGV INOUI vers l’Italie, pour la liaison France - Allemagne et la liaison France - Espagne.

Pour le vendredi 10 janvier, la SNCF annonce une circulation ferroviaire "perturbée sur l'ensemble du réseau, avec un retour à un niveau de service semblable à celui du début de semaine. Un trafic de 80% est à prévoir sur les TGV et les Ouigo, soit 4 TGV sur 5 et 7 Ouigo sur 8 . Les passagers dont le train est supprimé ont été contactés par mail ou sms et peuvent, comme depuis le début du mouvement de grève, faire échanger ou rembourser leur billet gratuitement. Concernant le trafic régional : 60% du trafic est maintenu soit 1 TER 6 (trains et bus de substitution compris).

Les trains du RER D Nord auront pour terminus et départ Châtelet, puis desserviront tous les axes avec 1 train sur 2 en pointe et 1 train sur 3 en heures creuses. Pour le RER D Sud : 1 train sur 3 sur les branches gare de Paris Lyon - Corbeil et gare de Paris Lyon - Melun complété par 1 train sur 5 sur Corbeil - Melun et Juvisy - Malesherbes. L’interconnexion est suspendue entre Châtelet et gare de Paris Lyon. Enfin le RER E fonctionnera avec 2 trains sur 3 en moyenne sur les axes Haussmann Chelles et Haussmann Villiers Tournan.

Concernant l’Île-de-France, les Transiliens sont aussi touchés par la grève avec environ 3 trains sur 5. Concernant les RER : la ligne A sera assurée avec 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy et 1 train par heure et par axe en heures creuses. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture. Le RER B aura 1 train sur 2 en fonction en moyenne. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord. Pour le RER C , l’ensemble des branches est desservi toute la journée avec 2 trains sur 5 en moyenne.

Pour ce 37ème jour de grève, la RATP prévoit encore un trafic très perturbé, "avec une ouverture principalement aux heures de pointe" comme c'était déjà le cas cette semaine. Hormis les éternelles vaillantes lignes (automatiques) 1 et 14, les voyageurs pourront compter sur la 4, la 7 et 7bis, la 10, la 11 qui fonctionneront avec 1 train sur 2 entre 6h30 et 9h30, puis entre 16h30 et 19h30. Les autres lignes ouvertes matin et soir seront un peu moins régulières, avec 1 train sur 3 ou 4 pour la 2, la 3, la 5, la 8 et la 9 aux mêmes horaires.

Ce sera plus compliqué pour les passagers de la 6, de la 12 et de la 13. Cette dernière ne fonctionnera que le matin, avec un train sur cinq entre Châtillon et Place de Clichy. La 6 et la 12 ne fonctionneront que le soir, sur des parcelles réduites également et avec plusieurs stations fermées. Seule une ligne sera ouverte en continue de 7h30 à 19h30 : la 3bis.