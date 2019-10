Grève à la SNCF : 1 TGV Atlantique sur 3 circulera mercredi, le trafic s'améliorera nettement entre jeudi et dimanche

Bonne nouvelle en revanche pour les usagers, le trafic reprendra progressivement à partir de jeudi. Jusqu’à dimanche, pour le pont de la Toussaint et le retour des vacances scolaires, 80% des TGV seront en circulation, et "toutes les destinations seront servies", a annoncé Gwendoline Cazenave, la directrice du TGV Atlantique. Les clients seront contactés dès ce mardi soir par mail ou par SMS, à commencer par ceux dont les trains sont supprimés, a assuré la responsable, rappelant que la SNCF s'engage à échanger ou rembourser sans frais les billets.

Le service est très perturbé sur cet axe reliant Paris à la Bretagne, aux Pays-de-la-Loire et au Sud-Ouest à la suite d'une grève déclenchée le 21 octobre au technicentre de Châtillon (Hauts-de-Seine), spécialisé dans la maintenance quotidienne des trains, suivie par 200 des 700 personnes que compte l'atelier.

Elle fait suite au projet de la direction de dénoncer un accord local et de supprimer 12 jours de repos supplémentaires par an prévus pour compenser le travail de nuit et de week-end de ces salariés touchant des bas salaires. "Dès le moment où la grève a démarré, nous avons retiré le projet, donc c'est une grève qui n'a pas lieu d'être", a rétorqué Madame Cazenave.

Tout en faisant part de son "incompréhension" face à cette grève sans préavis qui dure depuis plus d'une semaine, la directrice du TGV Atlantique appelle à ce que "le dialogue continue mais dans une situation où les trains roulent, où on s'occupe de nos clients" et s'engage à "continuer à travailler sur les conditions de travail dès que le travail reprendra".