Prime exceptionnelle : deux millions de salariés ont touché 450 euros en moyenne

C'était l'une des mesures annoncées par l'exécutif pour donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des salariés, en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Deux millions de salariés ont reçu une prime exceptionnelle défiscalisée d'un montant moyen de 450 euros, selon un bilan communiqué par le gouvernement mardi.





Cette prime, "versée par les entreprises et exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, a d'ores et déjà bénéficié à deux millions de salariés pour un montant total versé excédant désormais 1 milliard d'euros", ont précisé dans un communiqué commun les ministres Agnès Buzyn (Solidarités), Bruno Le Maire (Economie), Muriel Pénicaud (Travail) et Gérald Darmanin (Comptes publics).