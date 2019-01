Prime exceptionnelle : plus d'un million de salariés en ont bénéficié

En décembre 2018, Emmanuel Macron avait incité les entreprises à verser une prime exceptionnelle défiscalisée à leurs salariés. À travers tout le territoire, plus de 1,2 million d'employés ont pu en bénéficier. Un bonus qui s'élève à 460 euros en moyenne. Dans la Vienne, des salariés se disent satisfaits de cette prime. Pour bon nombre d'entre eux, elle vient couronner toute une année d'efforts.



