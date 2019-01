Procès Barbarin : jugé pour pour non-dénonciation d'abus sexuels, le cardinal arrive au tribunal

La défense entend s'appuyer sur le classement sans suite prononcé par le parquet pour demander la relaxe du cardinal. "Nous attendons une relaxe et la réhabilitation du cardinal qui depuis des mois est caricaturé, explique Me Jean-Félix Luciani. Nous attendons qu'il soit rétabli de façon publique qu'il n'a jamais toléré d'actes pédophiles. (...) Il est accusé d'avoir couvert le père Preynat, alors qu'en réalité c'est lui qui a déclenché le procès. Il a levé la prescription canonique, et l'a privé de tout ministère." Il ajoute : "On ne répare pas une injustice avec une autre injustice."





Le Vatican, s'appuyant sur l'immunité de juridiction, a fait le choix de ne pas accuser réception de la citation à comparaître visant ce proche du pape et a confirmé cette intention auprès du ministère français des Affaires étrangères. Les victimes renonceront toutefois à demander lundi un nouveau report d'audience justifié par cette absence, qui "envoie à elle seul un message fort", estime François Devaux, porte-parole de La Parole libérée. "Elle démontre la méthodologie de l'Eglise et du Vatican pour fuir ses responsabilités, explique-t-il. Ce procès n'est pas celui d'un homme mais celui d'un système."