Profs en colère : sans grève ni syndicat, les "Stylos rouges" réinventent la mobilisation enseignante

Fabien constate que "de plus en plus de collègues tombent en burn out ou démissionnent". Et Sam raconte y avoir pensé à plusieurs reprises : "J'étais stagiaire l'an dernier et j'ai voulu déposer ma démission deux fois, alors que je connaissais déjà la maison car j'ai été contractuelle en Histoire et Géographie. La seule chose qui m'a fait tenir c'est la passion que j'ai d'apprendre à mes élèves de nouvelles choses."





"Le succès du groupe prouve ce besoin de communiquer et de se faire entendre", analyse Fabien. En plus d'une augmentation des salaires et du dégel du point d'indice, les "Stylos rouges" demandent, dans un manifeste adressé au gouvernement et publié sur Twitter, de "meilleures conditions de travail", notamment à travers une diminution du nombre d'élèves par classe, une reconnaissance du temps réel de travail ou encore une augmentation du nombre de professeurs remplaçants. "L'augmentation de salaire, seule, ne suffira pas. Nous avons la volonté de transformer l'Éducation nationale en profondeur", insistent-ils.