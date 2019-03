Prolongement du Grand débat national : des conférences régionales seront organisées les 15 et 16 mars

Une centaine de personnes par région seront sollicitées à participer à des conférences citoyennes les 15 et 16 mars 2019 en vue de prolonger le Grand débat national. Le but étant d'étudier les propositions qui sont remontées des milliers de réunions publiques. Encore faut-il trouver des volontaires. Il faut chercher au moins 70 participants pour chaque réunion, dans chaque région. Pour tenter de convaincre les Français, des opérateurs utilisent les grands moyens.



