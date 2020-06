Promotion Covid : des étudiants réclament le remboursement de leurs frais de scolarité

Sur les réseaux sociaux, étudiants et parents d'élèves mentionnent des cours se résumant à des PDF envoyés par mail, des dossiers à rédiger dans leur coin, sans interaction avec les professeurs ni réel retour sur leur travail. Lâchés derrière leurs ordinateurs, ils estiment que le contrat de confiance a été rompu et réclament aujourd'hui le remboursement de leur frais de scolarité. Surtout lorsqu'ils sont très élevés, comme aux Etats-Unis.

Ils ont payé leur année d'étude plusieurs milliers de dollars ou d'euros, pour se retrouver seuls au second semestre. Dès mars, en France comme aux Etats-Unis, de nombreux étudiants ont dû quitter les bancs de leur école et les bibliothèques de leur université pour se confiner chez eux. Techniquement, les cours devaient continuer. Mais dans les faits, depuis trois mois, rares sont les établissements à avoir proposé un enseignement à distance satisfaisant.

Déjà fin mai, plus de 50 écoles et universités américaines faisaient face à des attaques en justice d'étudiants. Ils exigent le remboursement des frais de scolarité ou des frais de pensionnat, étant donné que la plupart, venant d'un autre Etat, ont continué de payer leur chambre universitaire malgré la fermeture des campus. Les célèbres universités de Columbia à New York, de Brown ou d'Harvard font partie des concernées, selon un article d'ABC . A chaque fois, les plaignants justifient leur démarche juridique par le fait que la qualité de l'enseignement virtuel n'était pas à la hauteur des promesses - et des prix - de leur école.

En France, le mouvement est plus éparse, mais certains groupes d'étudiants n'ont pas hésité à monter des pétitions pour faire entendre leurs revendications. Plus de 250 étudiants de l’Université catholique de l’Ouest (UCO) réclament un dédommagement financier après avoir "constaté qu'en ce temps de crise, [ils n'étaient] pas du tout accompagné.s dans la suite de [leur] année". Depuis le confinement, "nous n'avons plus accès au matériel de l'université, la moitié de nos cours n'existe plus, nous n'avons que très peu de cours en visioconférence ni de suivi concret et correct de la part d'une grande partie de nos enseignants", écrivent-ils dans une pétition. Un réel problème, alors que "nous payons en moyenne minimum 2900e par an, 3600e en licence Information communication", rappellent-ils à l'UCO. "Ces chiffres ne doivent pas être pris à la légère. Pour beaucoup d'entre nous, ce montant représente un sacrifice".

Même demande de la part de 350 étudiants de l'Académie d'Art Dentaire Isabelle Dutel, à Paris. Bien que conscients de la situation sanitaire, ils attirent l'attention de leur école sur le fait que leur cursus comporte normalement "une grande partie de cours manuels, donc liés à de la pratique, si ce n'est quotidienne, tout du moins hebdomadaire". Or depuis le 17 mars et encore au moment de la rédaction de la pétition, début mai, les étudiant n'ont reçu "que des cours liés à la théorie et à l’économie", avec par ailleurs "très peu de documents, voire aucun". Ils regrettent que "les devoirs envoyés ne reçoivent pas de corrections, ni de commentaires" et qu'une "majorité des demandes et questions envoyées aux professeurs et directeurs de l’établissement restent sans réponse". Dans leur pétition, ils invoquent un article de leur contrat avec l'école privée pour réclamer un remboursement "des sommes payées au titre des prestations de formation non effectuée".