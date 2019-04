PSA : les salariés de l'usine de Sochaux privés de jours fériés

Les salariés de l'usine PSA de Sochaux sont appelés à travailler pendant les jours fériés à l'exception du 1er mai. Une mesure prise par la direction afin d'assurer la production de deux succès commerciaux : la 3008 et la 5008. Depuis 2018, les carnets de commandes débordent. Mais les syndicats estiment que la compensation n'est pas suffisante.



