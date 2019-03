VIDÉO - Pyramide du Louvre : le collage événement de JR part en lambeaux quelques heures seulement après son inauguration

Le "secret de la grande pyramide" n'aura été dévoilé que quelques heures. Le collage géant de l'artiste JR, achevé ce samedi matin après quatre jours de travail, n'est déjà presque plus visible en début de soirée. En cause : son caractère éphémère, mais aussi les dégradations liées aux passages des piétons, certains récupérant des morceaux du collage en guise de souvenir.





L’installation, nommée "le secret de la grande pyramide", a été réalisée à partir d’un collage photographique créé par anamorphose. Le résultat s'est avéré bluffant : un gigantesque patchwork qui, du ciel (ou des étages du musée du Louvre), donne l'illusion que la pyramide surgit du sol, au milieu d'un gouffre. Après avoir fait disparaître la pyramide en 2016, "JR propose de la faire sortir de terre et d’en révéler le secret" dans "ce qui constitue son plus grand collage", a expliqué le Louvre. En 2016, JR avait en effet créé sur la surface de la pyramide une reproduction en trompe-l'oeil de la façade du Louvre, masquant la pyramide comme si elle n'existait plus.