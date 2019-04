Qu'est-ce que le "black bloc", cette stratégie utilisée par les manifestants d'ultragauche ?

"C’est un abus de langage. Le dernier "black bloc", en France, c’était le 1er mai 2018", explique à LCI Olivier Cahn, professeur à l'université de Tours, spécialiste de l'anarchisme et du militantisme violent. "Il y a des activistes d’extrême gauche, d’extrême droite, et ce qu'on appelle désormais les 'ultras jaunes'. Mais il n’y a pas de 'black bloc'."

En réalité, il ne s'agit pas d'un mouvement ni d'un groupe mais d'une tactique de lutte contre les forces de l’ordre lors de manifestations. Par conséquent, il est plus juste de parler "d'un black bloc" et non pas "des black blocs". Ce mode d’action est apparu pour la première fois dans les années 1980 dans l’ex-Allemagne, plus précisément à Berlin-ouest. Lors de manifestations étudiantes contre le nucléaire et les néonazis, des regroupements autonomes en tenues sombres ont été surnommés "schwarze block" par la police allemande, c’est à dire "bloc noir". Dans les années 1990, à Seattle (Etats-Unis), la technique a évolué et s'est combinée à des actions violentes symboliques dirigées contre deux cibles principales : "d’abord le capitalisme, en visant des enseignes de multinationales et des banques, puis les forces de l’ordre, pour montrer que l’Etat ne tient pas la rue", explique Olivier Cahn.





Selon ce spécialiste, ce n’est pas un hasard si cette méthode est apparue alors que la diffusion de l'information commençait à se démocratiser à la télévision : "Un black bloc se destine à créer une image pour s’opposer à celle que l’Etat construit", indique l'universitaire. "L’idée de départ est de s’habiller en noir et de se disperser dans un cortège selon la technique du coucou. Lorsque le signal est donné, ils se rassemblent et forment ce fameux drapeau noir. L'objectif principal est de donner à la presse des images à diffuser. Le fait de se regrouper masqués, tout en noir et en bloc, c’est tout de suite très impressionnant."