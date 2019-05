Quatre syndicats de cheminots appellent à manifester à Paris le 4 juin

Cette réforme ferroviaire, ils la jugent "mauvaise pour les usagers, mauvaise pour le service public ferroviaire, mauvaise pour les cheminots". Alors quatre syndicats représentatifs des cheminots appellent à manifester le 4 juin prochain, pour "peser sur les négociations" et "défendre [leurs] droits".





Dans un communiqué, les organisations syndicales affirment que ce "rassemblement massif des cheminots doit permettre de peser sur les négociations à venir et montrer notre unité et notre solidarité". Ils dénoncent des réorganisations permanentes, des métiers mis à mal, des parcours professionnels en berne, une situation sociale jugée "alarmante" et des augmentations de salaires bloquées depuis quatre ans.