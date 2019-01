Que sait-on de la "Marche républicaine des libertés" organisée le 27 janvier en réponse aux Gilets jaunes ?

Ils sont lassés des Gilets jaunes et comptent bien le faire savoir dans la rue. Sur Facebook, une "Marche républicaine des libertés" propose de se mobiliser à Paris, ce dimanche 27 janvier, pour demander "le retour à l'état de droit".





À l’initiative de cet événement : "Stop maintenant ça suffit" et les "Foulards rouges". Deux groupes qui signalent depuis quelques semaines leur ras-le-bol face au mouvement de contestation lancé le 17 novembre dernier. Les organisateurs disent avoir déclaré la marche, qui débutera sur la Place de la République, dès 14H. Ils s’expliquent dans un communiqué : "Non, nous ne vivons pas un mouvement populaire mais bien un mouvement populiste." Et demandent "le rétablissement de l’ordre public et des libertés individuelles", bafoués selon eux par les "actes" et blocages à répétition.