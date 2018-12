Quenelle et salut nazi à Montmartre parmi des Gilets jaunes : l'UEJF réclame des sanctions

Des agissements condamnés fermement par Sacha Ghozlan, président de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) : "Pourquoi une récrimination sociale légitime, à laquelle chacun peut être sensible, se transforme-t-elle en une manifestation de saluts nazis au cœur de Paris ?, explique-t-il à LCI. "Dans un des quartiers les plus touristiques, des individus font des saluts nazis et rendent hommage à Dieudonné alors que l’antisémitisme progresse dramatiquement en France. Ces nouveaux actes antisémites portés par des Gilets jaunes contribuent au sentiment d’insécurité des juifs de France et d’impunité des antisémites. Nous demandons à la justice d’identifier et de sanctionner ceux qui commettent ces saluts nazis".





La popularité de Dieudonné chez une frange des Gilets jaunes n’est pas nouvelle. Depuis le début du mouvement, le polémiste partage ainsi régulièrement des clichés montrant des manifestants faisant des quenelles. Lui-même s’est d’ailleurs rendu à plusieurs reprises dans les cortèges pour montrer son soutien à la grogne jaune. Comme en Gironde le 19 novembre dernier. Gilet jaune sur le dos, le polémiste avait posé aux côtés de Mathieu Seurot, fer de lance régional du mouvement, relate Sud-Ouest.