Qui est Hugh Bailey, ancien conseiller de Macron à Bercy devenu directeur général de General Electric France ?

Hugh Bailey avait rejoint le groupe américain en novembre 2017, en tant que directeur des affaires publiques de GE France. Son profil LinkedIn indique qu'il a également travaillé à la Direction générale de l'armement (DGA) et fait plusieurs passages au Trésor - il a été à la tête du département de la Défense, de l’aéronautique et de la marine et a exercé en tant qu’officier au sein du département du secteur financier à la direction générale. Ce diplômé de l'ENSTA Bretagne en ingénierie électrique et électronique a effectué un cycle de formation à l'ENA de quelques mois en 2015.





Dans un avis rendu le 16 novembre 2017, que l’AFP a pu consulter, la commission de déontologie de la fonction publique avait jugé le parcours de Hugh Bailey "compatible" avec sa fonction au sein de GE France, sous réserve "d'une part, que l'intéressé s'abstienne de toute relation professionnelle jusqu'au 1er septembre 2019, avec les membres du cabinet du ministre de l'Economie qui étaient en fonction lorsqu'il l'était lui-même, et qui le seraient encore et, d'autre part, sous réserve qu'il s'abstienne jusqu'au 1er novembre 2020 d'avoir des relations professionnelles avec les services de la sous-direction du

financement des entreprises de la direction générale du Trésor".





Hugh Bailey "n’a absolument pas travaillé sur le sujet de la vente d’Alstom" quand il était à Bercy, a assuré son entourage, affirmant que le dossier était géré à l’époque par "le conseiller en charge des participations de l’Etat".