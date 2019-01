Qui est Jérôme Rodrigues, le Gilet jaune blessé à l’œil place de la Bastille ?

Sur le groupe "La France en colère!!!", certains le considèrent déjà comme un "martyr", comme un "symbole". Dans les commentaires, on s’indigne, on s’inquiète, et surtout on insulte. Les forces de l’ordre, et Christophe Castaner le ministre de l'Intérieur, deviennent encore davantage la cible de toutes les critiques. De quoi penser que la blessure subie par cette figure influente et appréciée le fasse accéder à un nouveau statut. Et booste la mobilisation de samedi prochain. Coïncidence du calendrier, il s’agit d’une marche blanche en hommage aux "victimes" de la contestation.